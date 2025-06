Traffico Lazio del 28-06-2025 ore 09 | 30

Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Luceverde Lazio! Oggi, 28 giugno 2025 alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nella regione, in un weekend estivo che vede le partenze verso le mete di villeggiatura. Sebbene i flussi siano ancora prevalentemente a breve e medio raggio, si registrano intensi spostamenti verso l’Abruzzo, Napoli, Firenze e il litorale laziale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e consigli sulla viabilità .

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto dalla redazione secondo weekend estivo caratterizzato dalle partenze dei vacanzieri verso luoghi di villeggiatura ma anche in questo fine settimana si tratta prevalentemente di spostamenti a breve o medio raggio i maggiori flussi di traffico verso l'Abruzzo ma anche sull'autosole sia verso Napoli sia verso Firenze e naturalmente alla volta del litorale laziale quindi su Aurelia Pontina Flacca e Domiziana ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce sora-cassino la Terra è chiusa in corrispondenza della galleria a capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale tra gli eventi nella capitale da segnalare il concerto di Vasco Rossi seconda serata per il cantautore di Zocca allo stadio Olimpico diverse le misure relative alla viabilitĂ la sosta in tutta l'area del Foro Italico ricordiamo che l'olimpico irraggiungibile in modo sostenibile quindi senza auto utilizzando le 18 linee del trasporto pubblico che convergono zona dello stadio è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it