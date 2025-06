Traffico in tilt sull’A14 per un’auto in fiamme tratto riaperto tra Vasto Nord e Vasto Sud FOTO

Traffico in tilt sull’A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud a causa di un’auto in fiamme: il tratto, chiuso nel pomeriggio, è stato riaperto intorno alle 18:30. Un intervento tempestivo ha permesso di ripristinare la circolazione, alleviando i disagi per migliaia di automobilisti. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di prendersi cura della propria sicurezza e di rispettare le norme stradali.

È stato riaperto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, il tratto dell’autostrada A14 compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni. Il traffico era stato interrotto a causa di un veicolo in fiamme. A prendere fuoco, all’altezza del chilometro 435, è stata una Fiat. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

