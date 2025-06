Traffico aereo sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar

Il cielo sopra il Nord-Ovest italiano si è improvvisamente oscurato a causa di un guasto tecnico al centro radar di Milano, uno dei principali snodi di controllo dello spazio aereo. Questa emergenza ha provocato la sospensione totale del traffico, con voli cancellati o costretti a rientrare alle basi di partenza. La situazione resta critica, mentre le autorità cercano di ripristinare la normalità e rassicurano i passeggeri coinvolti.

Il traffico aereo nel Nord-Ovest dell’Italia è stato sospeso, con numerosi voli cancellati, ritardati o costretti a tornare agli scali di partenza. A quanto si apprende un guasto tecnico ha colpito il centro radar di Milano, uno dei quattro centri che gestiscono lo spazio aereo italiano e quello del capoluogo lombardo è deputato proprio all'area del Nord-Ovest. Sul sito dell'Associazione Aeroporti Lombardi si legge che sono bloccati arrivi e partenze da Malpensa, Linate, Orio, Montichiari, Caselle, e Genova. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar

