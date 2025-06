Traffico aereo ritardi anche a Pisa e Firenze per il blocco dei voli nel Nordovest

Il caos si diffonde tra i cieli italiani: i ritardi a Pisa e Firenze si moltiplicano a causa di un grave guasto al centro radar di Milano, gestito da Enav. La rottura ha paralizzato il coordinamento dei voli in quota, coinvolgendo anche aeroporti come Genova e Torino. Le ripercussioni sono evidenti: voli cancellati, partenze annullate e passeggeri in attesa di chiarimenti. La situazione sta creando disagi su larga scala, con l’incertezza che domina il settore aereo.

Firenze, 28 giugno 2025 – Ritardi in arrivo e in partenza anche per gli aeroporti di Pisa e Firenze a causa di un guasto che ha messo letteralmente ko gli aeroporti di Genova, Torino e Milano. Si tratterebbe di un guasto la cui natura è ancora da capire, del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall'Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota. Ripercussioni, come detto, anche in Toscana, soprattutto a Pisa, sia in partenza che in arrivo con ritardi, in alcuni casi anche di oltre un'ora anche di un'ora nel "Galilei". Per quanto riguarda l'"Amerigo Vespucci" di Firenze, i ritardi sono sugli arrivi.

