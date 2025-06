Tradimento oggi 28 giugno non va in onda perché e quando tornerà in TV

Oggi, sabato 28 giugno, i fan di "Tradimento" devono fare un passo indietro: la soap turca non andrà in onda su Canale 5. Un’imprevista pausa che ha lasciato tutti sorpresi, ma non temete: scopriamo insieme quando tornerà in TV e cosa bolle in pentola per questa appassionante serie. Restate con noi, l’attesa sta per finire!

Amara sorpresa attende oggi, sabato 28 giugno, i fans di Tradimento che – come di consueto – si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende della loro serie tv preferita. La soap turca con Vahide Perçin oggi non andrà in onda. Perché? Quando tornerà in TV? Scopriamolo insieme. Tradimento non in onda nel daytime di Canale 5. Già la settimana scorsa il serial turco era stato oggetto di importanti variazioni, e i fans avevano dovuto dire addio all’appuntamento del venerdì sera. A partire da oggi, sabato 28 giugno, risultano sospesi nel palinsesto Mediaset anche gli episodi in onda nel daytime del fine settimana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, oggi 28 giugno non va in onda, perché e quando tornerà in TV

