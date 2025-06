Tra pro Bezos e anti Bezos la terza via | Pellestrina

un angolo di autentica autenticità, si trovi la vera essenza della Venezia più genuina e senza compromessi. In un mondo diviso tra passionate pro e anti Bezos, questa remota isola ci invita a riscoprire i valori di semplicità e tradizione che ancora resistono. Qui, tra le cozze e le storie dei Vianello, si svela una Venezia che non ha bisogno di grandi nomi per essere grande.

C'è una Venezia pro-Bezos, c'è una Venezia anti-Bezos, io sogno la remota e silenziosa Venezia a-Bezos. Che, anche se non sembrerebbe, esiste e si chiama Pellestrina. Voglio andare in quest'isola lunga e stretta fra la laguna e il mare dove tutti si chiamano Vianello (Raimondo ed Edoardo derivano da qui) e dove tutti mangiano le cozze: i famosi peoci. Credo che a Pellestrina, ignorata dai Sì Bezos e dai No Bezos per il suo essere indiscutibilmente fuori mano, priva di piazze e campanili da profanare, si possa sperare di mangiare qualcosa di veneziano molto più che a Rialto. Io non scambierei una spadellata di cozze Mitilla, il produttore eminente del posto, con l'intero menù turistico (da turisti ricchi ma comunque turisti) del party Bezos, una caricatura di gastronomia tricolore a base di pizza napoletana, spaghetti sorrentini, dolcetti amalfitani, con lo stesso effetto straniante dei gondolieri che cantano "'O sole mio" (i No Bezos protesteranno anche contro di loro? Anche i gondolieri contribuiscono al degrado di Venezia, alla sua riduzione a scenografia).

