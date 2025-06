Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia i ‘Cancelli’ nel degrado

Una spiaggia lunga due chilometri tra Ostia e Torvaianica, amata da decine di migliaia di bagnanti, si trova in uno stato di totale abbandono: nessun bagno pubblico e strutture ormai in rovina. Un problema che si fa sentire soprattutto nei fine settimana, minando il relax di chi desidera godersi il mare in tutta sicurezza e comfort. È ora di affrontare questa criticità e restituire dignità a un tratto di costa così prezioso.

(Adnkronos) – Neanche un bagno pubblico in quasi 2 chilometri: per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile. Specialmente nei fine settimana. L'area, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: bagno - pubblico - ostia - torvaianica

Empoli: licenza sospesa per 10 giorni a un locale pubblico. Dopo una rissa. E unità cinofila scopre droga in bagno - Un locale pubblico di Empoli ha subito la sospensione della licenza per dieci giorni a seguito di una violenta rissa.

Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia, i 'Cancelli' nel degrado; Wimbledon 2025, Djokovic e la risposta che ‘gela’ Sabalenka – Video; A Torvaianica niente bagno in 2 dei 9 km di mare: le 4 spiagge con divieto di balneazione.

Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia, i 'Cancelli' nel degrado - Neanche un bagno pubblico in quasi 2 chilometri: per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa ri ... Come scrive msn.com

Tragedia a Ostia: fa il bagno, accusa un malore e muore - Tragedia a Ostia dove un uomo di 80 anni è morto mentre stava facendo un bagno in mare. Riporta romatoday.it