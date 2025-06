Tra luci e ombre | per i royal watcher è un enigma

una protagonista indiscussa di eventi e indiscrezioni, tra luci e ombre, che alimentano il fascino e il mistero del suo ruolo. La sua presenza splendente continua a catturare l’attenzione di tutti, rendendo ogni suo passo un capitolo affascinante della storia reale. Perché c’è una certezza nella vita della commoner diventata principessa del Galles: sarà sempre al centro dell’attenzione, tra glamour e intrighi, in un delicato equilibrio che solo lei sa mantenere.

«C atherine, la principessa del Galles, sta bene, dicono le mie fonti a Londra. È apparsa radiosa nelle sue ultime uscite, no?» sottolinea Antonio Caprarica, il più noto tra i royal watcher italiani. «Al Trooping The Colour e per la cerimonia annuale dell’Ordine della Giarrettiera a Windsor era sorridente ed elegante». Lunga vita alla futura regina, allora. Perché c’è una certezza nella vita della commoner diventata principessa del Galles: sarà la prossima a salire sul trono d’Inghilterra. E se sono vere le terribili voci che circolano sullo stato di salute di Carlo III, alle prese con un tumore, forse, neppure in un orizzonte tanto lontano (è stato il figlio reprobo Harry a lasciarsi sfuggire il mese scorso un: «Vorrei rivedere mio padre,non so quanto gli resti da vivere» dopo il no della Corte d’Appello alla scorta che aveva richiesto per rientrare nel Paese). 🔗 Leggi su Iodonna.it