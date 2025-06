Tra gli appuntamenti da non perdere | Estate al Castello a Milano FloRe Festival a Firenze Catanzaro Contemporanea e il Concertozzo a Bassano del Grappa Vicenza

L’estate si anima con un caleidoscopio di eventi imperdibili in tutta Italia: dalle suggestive mostre a Montemarcello e Prato, ai festival di musica, danza e teatro a Milano, fino alle celebrazioni culturali a Firenze, Catanzaro e Bassano del Grappa. Un viaggio tra arte, musica e spettacoli che rende questa stagione indimenticabile. Scopri i luoghi e le occasioni da non perdere per vivere appieno l’estate italiana!

L a mostra a Montemarcello (La Spezia) Intorno al globo raccoglie i lavori di sei artisti e la loro visione della Terra, rappresentata da Glass globo, un’opera in vetro di Murano di Emilio Isgrò. Opere XXL nella mostra Smisurata al Centro Pecci di Prato X Leggi anche › “Paesaggi da sogno” a Torino e gli altri eventi da non perdere Più di 70 spettacoli – musica, danza, teatro, cinema – animano Milano fino a settembre per il cartellone di Estate al Castello, denso di contaminazioni di generi e inclusione culturale. Concerti, talk tematici, laboratori, passeggiate guidate al Flo.Re Festival. La verde armonia, musica e natura, manifestazione diffusa a Firenze, fino al 14 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra gli appuntamenti da non perdere: "Estate al Castello" a Milano, "Flo.Re Festival" a Firenze, "Catanzaro Contemporanea" e il "Concertozzo" a Bassano del Grappa (Vicenza)

In questa notizia si parla di: appuntamenti - perdere - estate - castello

Gli appuntamenti archeologici da non perdere a Verona durante il weekend - Scopri gli imperdibili appuntamenti archeologici a Verona nel weekend dal 31 maggio all'1 giugno! Tra le iniziative spicca "La Verona Sotterranea Kids!", una visita guidata pensata per famiglie con bambini, che offre un'esperienza affascinante nel cuore della città.

Il teatro illumina le notti d’estate al Castello di Vigevano! Tre appuntamenti da non perdere per la rassegna Vigevano Estate, tra emozioni, parole e palcoscenico. Domenica 29 giugno – ore 21:00 Spettacolo teatrale a cura di Arte Il Faro Lunedì 30 gi Vai su Facebook

Intorno al globo a Montemarcello (La Spezia) e gli altri eventi; Cosa fare a Torino nel week-end del 28 e 29 giugno: gli eventi da non perdere; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 giugno.

Estate al castello di Spezzano - Gli appuntamenti della vivace estate fioranese, come tradizione, a luglio e agosto, si spostano al Castello di Spezzano. Lo riporta virgilio.it

Torna Castelli Aperti: gli appuntamenti del 6 luglio nel novarese - Domenica 6 luglio torna nel novarese l'appuntamento con Castelli Aperti. novaratoday.it scrive