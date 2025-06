Tour de France 2025 Pogacar | Marcia di avvicinamento perfetta

Roma, 28 giugno 2025 - A una settimana dall'inizio del Tour de France 2025, Tadej Pogacar si prepara a scrivere un'altra pagina di storia. Con una squadra affiatata e una marcia di avvicinamento perfetta, il campione sloveno punta dritto alla maglia gialla, pronto a sorprendere ancora una volta. La corsa pi√Ļ prestigiosa del ciclismo internazionale si avvicina: sar√† questa la stagione della svolta definitiva?

Roma, 28 giugno 2025 - A una settimana esatta dall'inizio del Tour de France 2025, Tadej Pogacar apre le danze commentando la rosa messagli a totale disposizione dalla sua UAE Team Emirates-XRG. ¬† Le dichiarazioni di Pogacar. ¬† Dai gregari puri Jhonatan Narvaez, Pavel Sivakov, Nils Politt, Marc Soler e Tim Wellens ai luogotenent i Joao Almeida e Adam Yates: questa √® al risposta della squadra emiratina al roster da sogno della Visma-Lease a Bike, a sua volta tutto per Jonas Vingegaard. Poi c'√® lui, Re Pogacar, che da Lille aprir√† la caccia al suo poker personale dopo le vittorie gi√† ottenute alla Grande Boucle nel 2020, nel 2021 e nel 2024: lo sloveno ha affidato il suo commento alle pagini ufficiali della sua UAE Team Emirates-XRG. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Pogacar: "Marcia di avvicinamento perfetta"

In questa notizia si parla di: pogacar - tour - france - marcia

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 ‚Äď Mentre il Giro d‚ÄôItalia cattura l‚Äôattenzione, le attenzioni si spostano gi√† sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Dopo aver dominato anche il @criteriumdudauphine @tadejpogacar è tornato ad allenarsi sulle strade francesi Lo sguardo è fisso sul prossimo obiettivo: il @letourdefrance La condizione sembra perfetta, la fiducia è alle stelle… e ora la domanda Vai su Facebook

Stavolta Pogacar si è alzato sui pedali, ma come ieri per gli avversari c'è stato poco da fare. Vingo si è difeso meglio (solo 14"), Lipowitz bene, Remco male. Sono 98... #Dauphine Vai su X

Tour de France 2025, Pogacar: Marcia di avvicinamento perfetta; Dallo sterrato sbuca Turgis! Pogacar e Evenepoel attaccano, ma i big arrivano insieme; Roubaix 2025: Settori pavé, Stellette di difficoltà e orari Percorso della 122ª edizione · Ciclismo ogg.

Tour de France 2025, Pogacar: "Perfect approach march" - A week before the start of the Grande Boucle, the Slovenian comments on the work done personally and by his UAE Team Emirates- Lo riporta sport.quotidiano.net

Ciclismo, Pogacar: "Pronto per il Tour, avvicinamento perfetto" - "Quest'anno ho avuto un avvicinamento quasi perfetto al Tour de France. Riporta msn.com