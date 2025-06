Torrione rapina a mano armata al centro scommesse

Torrione si risveglia scossa da una violenta rapina a mano armata che ha sconvolto il centro scommesse di via Bufano. Con un bottino di circa 3000 euro, il criminale ha minacciato clienti e dipendenti, lasciando dietro di sé paura e incertezza. Questa mattina nel quartiere non c’è voglia di tregua, solo la determinazione di rispondere prontamente a un episodio che ha colpito la comunità nel profondo.

Ammonta a circa 3000 € il bottino della rapina mano armata che è stata messa a segno nella tarda serata di ieri intorno alle 22:30 ai danni del centro scommesse di via Bufano a Torrione. Il rapinatore ha minacciato con l'arma indipendente dalla cassa e si è fatto consegnare il denaro: la scena è avvenuta davanti ai numerosi clienti ancora presenti nel centro scommesse. Questa mattina nel quartiere non c'è voglia di parlare e di commentare il secondo episodio criminoso nel giro di poche settimane che vede protagonista la zona tra via Galloppo e via Bufano. Neanche all'interno del centro scommesse Snai dove i dipendenti sono ancora scossi e impauriti per quanto accaduto ieri sera.

