Torrile scontro tra moto e auto sull' Asolana | un ferito al Maggiore

Una tragedia si è verificata a Torrile, sull'Asolana, sabato 28 giugno: un drammatico scontro tra moto e auto ha provocato un ferito grave. L'incidente, avvenuto poco dopo le otto di mattina, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118. La scena, ancora sotto shock, evidenzia come un attimo possa trasformare una giornata in una lotta per la vita, lasciando tutti a chiedersi cosa sia davvero successo.

Erano da poco passate le otto di mattina di sabato 28 giugno quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate a Torrile, lungo l'Asolana. Ad avere la peggio è stato il motociclista, caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

