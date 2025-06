Torre piloti | M5s Altra opera in ritardo

I dubbi sul prolungamento dei tempi di realizzazione della Torre Piloti di Genova aumentano, sollevati dal Movimento 5 Stelle. Secondo un articolo del Secolo XIX, i lavori si sarebbero allungati di un anno, con il termine di completamento previsto ora per febbraio 2026. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione dell’opera e sui possibili impatti per il porto e la città . La domanda è: quali saranno le conseguenze di questa proroga?

Dubbi sui tempi di realizzazione della torre piloti di Genova. Ad avanzarli il Movimento 5 Stelle in seguito a un articolo del Secolo Xix secondo il quale i tempi si sarebbero allungati di un anno. "Doveva essere completata definitivamente dall’azienda Cimolai entro febbraio del 2025 per poi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: torre - piloti - altra - opera

Sulla soglia del genocidio Anna Foa ha detto martedì a Repubblica: "Io la parola genocidio finora non l’ho usata, ma quello che vediamo penso che ci si avvicini molto. Stiamo andando nella direzione di una pulizia etnica". Per qualunque altra situazione simil Vai su Facebook

M5S, nuova Torre Piloti ennesima opera in ritardo a Genova; Nuova Torre Piloti, ascensori in funzione; La nuova Torre Piloti, sentinella sul mare a difesa della città .

M5S, nuova Torre Piloti ennesima opera in ritardo a Genova - "Doveva essere completata definitivamente dall'azienda Cimolai entro febbraio del 2025 per poi entrare in piena operatività. Riporta msn.com

Lavori alla torre piloti di genova slittano: completamento previsto nel 2025 ma senza data certa - Il progetto della torre piloti di Genova, affidato a Cimolai e previsto per febbraio 2025, subisce un nuovo ritardo che alimenta tensioni politiche e preoccupazioni sulla gestione portuale e infrastru ... Lo riporta gaeta.it