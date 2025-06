Torneo dei Quartieri Varignano in finale Si ferma la Migliarina

Al Torneo dei Quartieri, il Varignano si riconferma protagonista, fermando la Migliarina in una finale ricca di emozioni e passione. La vittoria per 2-0 testimonia l’abilità e il cuore di una squadra determinata a lasciare il segno. Un risultato che non solo celebra il talento, ma anche la tradizione sportiva di questa storica competizione. La sfida si è conclusa, ma il ricordo rimarrà vivo nel cuore di tutti gli appassionati.

varignano 2 Migliarina 0 VARIGNANO: Lippi E., Carmazzi, Luporini, Rossi, Gerini, Del Carlo, Discetti, Bertolucci, Coppola Marco, Coppola Antonio, Bertolucci. All. Discetti Mariano. ONORANZE FUNEBRI FERRANTEMIGLIARINA: Tartarini, Donofrio, Ali, Vecoli, Dal Pino (Della Gatta), Della Latta, Luisotti, Frosina, Sereni, Lembo, Riad. All. Giuli. Reti: 10’ st Coppola A., 23’ st Bertolucci. VIAREGGIO – Al Torneo dei Quartieri il Varignano c‘è sempre. La squadra di Massimiliano Crivello supera 2-0 l‘Onoranze Funebri FerranteMigliarina, che finora aveva stupito, e fa sua l‘ennesima finale della kermesse. Partita preceduta dal nuovo, toccante, ricordo a Marco Riccomagno, con le squadre che hanno srtotolato uno striscione con su scritto ‘Ciao Marco‘, alla presenza della moglie e dei genitori del giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo dei Quartieri. Varignano in finale. Si ferma la Migliarina

