Tornano le truffe | via l’oro a un’anziana

Torna l'incubo delle truffe telefoniche in Valmusone, con anziani nel mirino dei malviventi. Dopo un periodo di calma, i truffatori si riorganizzano sfruttando le paure più profonde delle vittime, facendo leva sulla loro fiducia e sull’emotività. La comunità è chiamata a massima attenzione: i social si riempiono di avvertimenti e consigli per evitare di cadere nelle loro trappole. È fondamentale rimanere informati e vigili per proteggere i propri cari.

C’è una sorta di nuova ondata di truffe telefoniche in Valmusone dopo un momento di stasi probabilmente dovuto all’arresto di due persone da parte dei carabinieri di Osimo. Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso e spesso le vittime cadono nella loro trappola, in quella storia ben costruita che fa leva sulle loro paure più grandi. E anche sui social impazzano gli appelli a fare attenzione: "Stanno circolando telefonate per estorcere soldi ed oggetti di valori alle persone anziane, terrorizzandole con un finto incidente in cui sono rimaste coinvolte persone care. Ho assistito e sventato la truffa a mia mamma, proprio poco fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano le truffe: via l’oro a un’anziana

In questa notizia si parla di: truffe - tornano - anziana - persone

Il dl sicurezza è legge. Le misure contenute nel decreto Sicurezza finalmente potranno portare benefici a tutte le persone oneste, soprattutto quelle più esposte e indifese come quelle di una certa età e i minori. Le truffe, se commesse ai danni di anziani, son Vai su Facebook

Translate post'Occhio alle truffe': torna a Pisa la campagna informativa rivolta agli anziani https://ift.tt/3f95VD4 https://ift.tt/MsLx2AV Vai su X

Tornano le truffe: via l’oro a un’anziana; 'Occhio alle truffe': torna a Pisa la campagna informativa rivolta agli anziani; Truffe in crescita, 11.500 grossetani colpiti: torna il progetto Over to over per gli anziani.

Tornano le truffe: via l’oro a un’anziana - Segnalazioni ai carabinieri: chiedono soldi per fantomatici incidenti che vedono come protagonisti i familiari delle vittime del raggiro ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Subiaco, truffa telefonica a due ottantenni: portati via soldi e gioielli. Il doppio colpo ad Affile e Arcinazzo Romano - Anziani sotto attacco nell'alta Valle dell’Aniene, truffa telefonica a due signore ottantenni. Lo riporta msn.com