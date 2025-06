Tornano dalla festa di laurea della figlia morta una coppia e feriti l’altra figlia e il fidanzato

Una tragica fatalità ha sconvolto una famiglia mentre tornava dalla festa di laurea in Lettere della loro amata figlia Adriana, maresciallo dei Carabinieri. Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, rispettivamente 57 e 58 anni, hanno perso la vita in un incidente sull’A1 vicino Roma, lasciando dietro di sé dolore e speranze spezzate. La vicenda, ancora avvolta dal dolore, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza della sicurezza stradale.

Erano di ritorno dalla festa della laurea in Lettere di una delle loro figlie, Adriana, maresciallo del carabinieri e rientravano da Firenze a Bisceglie, in Puglia. Ma Emanuele Cosmai, di 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, sono morti nell'incidente stradale che venerdì sera ha bloccato il tratto dell'autostrada A1, vicino a Roma. Un furgone guidato da un uomo di 25 anni, e l'auto a bordo della quale viaggiavano le vittime, si sono scontrati. Un impatto così violento che non ha lasciato scampo alla coppia: marito e moglie sono morti sul colpo. A bordo della loro auto c'erano anche un'altra delle loro figlie, una studentessa di 21 anni, e il suo fidanzato, anche lui maresciallo dei carabinieri: sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati in ospedale con l'elicottero.

Tornavano dalla scuola marescialli di Firenze verso casa, a Bisceglie, dopo aver provato una di quelle soddisfazioni che riempiono il cuore di ogni genitore: la laurea, in Lettere, della figlia maggiore. Vai su Facebook

