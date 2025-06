Torna Temptation Island E meno male

Torna Temptation Island, l’appuntamento estivo che unisce emozioni, colpi di scena e sentimenti a fior di pelle. Dopo anni di successi, il reality delle tentazioni si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico italiano, offrendo storie appassionanti e momenti indimenticabili. Non resta che segnare in calendario: il 3 luglio su Canale 5, l’attesa sta per finire, perché questa stagione promette di essere la più coinvolgente di sempre.

Nel dell’estate, in cui dominano le repliche anche al centesimo passaggio, Temptation Island è da qualche stagione una boccata d’ossigeno che piace a tutti, dai laureati alle casalinghe. L’attesa sta per finire: il “viaggio nei sentimenti”, chiamato anche “il reality delle corna”, tornerà in prima serata il 3 luglio su Canale 5, come sempre prodotto da Fascino di Maria De Filippi. Il conduttore è sempre Filippo Bisciglia. Quest’anno, il programma si svolge al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Al centro ci sono sette coppie che partecipano per ragioni diverse ma tutte accomunate dal desiderio di mettere alla prova il legame, anche a costo di avere a che fare con tentatori e tentatrici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torna "Temptation Island". E meno male

In questa notizia si parla di: island - temptation - torna - meno

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Diego sarà uno dei tentatori di Temptation Island (Fonte Lollo Magazine) #uominiedonne Vai su Facebook

TemptationIsland - ? Vai su X

Torna Temptation Island. E meno male; Temptation Island 2025: la seconda coppia sono Sonia B. e Simone; Temptation Island, Siria Pingo torna a parlare della fine della storia d'amore con Matteo Vitali: Una persona che....

Temptation Island, Siria Pingo torna a parlare della fine della storia d'amore con Matteo Vitali: "Una persona che..." - Siria Pingo, ex protagonista di Temptation Island, è tornata a raccontare della fine della storia d'amore con Mattia Vitali. Come scrive msn.com

Temptation Island 2025: “Ad una coppia è successa una cosa mai vista prima!”, il primo spoiler bomba di Filippo Bisciglia - Torna il reality dei sentimenti: la nuova edizione di Temptation Island promette svolte clamorose e tensioni mai viste prima, parola di Filippo Bisciglia. Segnala gay.it