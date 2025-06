Torna l' Estate Vecchianese con un pieno di eventi

L’estate torna a Vecchiano con un calendario ricco di eventi coinvolgenti e magici. Si comincia il 2 luglio alle 20.30 in Piazza Pasolini, con la suggestiva Milonga Vecchianese sotto le stelle. Un appuntamento imperdibile che unisce passione, musica e danza, offrendo anche lezioni gratuite di tango argentino per tutti gli appassionati. Preparati a vivere momenti indimenticabili all’insegna del divertimento e della tradizione!

Pisa, 28 giugno 2025 - È tempo di Estate Vecchianese: primo appuntamento il prossimo 2 luglio alle 20.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano, con la Milonga Vecchianese sotto le stelle, evento a cura della Proloco Vecchianese in collaborazione con Asd Accademia Internazionale di Tango argentino, che in apertura di serata darà lezioni gratuite di questa specialità di danza a chi lo desidera. Alle 21.30 sarà la volta dell'esibizione dei ballerini e delle ballerine professioniste. Il cartellone della manifestazione poi proseguirà con un ricco cartellone di eventi che ci condurrà fino alla fine di settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it