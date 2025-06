TORINO IS FANTASTIC | GERRY SCOTTI E NOEMI SU CANALE 5 CON TANTE STELLE DELLA MUSICA

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica e spettacolo: domenica 29 giugno, su Canale 5, “Torino is Fantastic” trasformerà Piazza Vittorio Veneto in un palcoscenico di stelle! Gerry Scotti condurrà questa celebrazione musicale con ospiti del calibro di Noemi e altri grandi nomi italiani e internazionali. Un evento imperdibile che unisce musica, festa e emozioni sotto il cielo di Torino, rendendo questa serata davvero unica. Non mancare!

Domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5 “ Torino is Fantastic” il concerto evento che porterà sul palco alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale. A fare da cornice all’evento sarà la suggestiva Piazza Vittorio Veneto di Torino, protagonista di una serata all’insegna della musica, della festa e dello spettacolo dal vivo. La conduzione è affidata a Gerry Scotti, con la partecipazione straordinaria di Noemi. Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, che presenterà “ Boombastic (Fantastic) ”, nuova versione del brano cult che celebra quest’anno il trentennale della sua uscita. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TORINO IS FANTASTIC: GERRY SCOTTI E NOEMI SU CANALE 5 CON TANTE STELLE DELLA MUSICA

