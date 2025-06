Torino is Fantastic | Gerry Scotti e Noemi insieme su Canale 5

Torino si prepara a brillare di nuova luce, riportando la musica al centro del palcoscenico televisivo con ‘Torino is Fantastic’. Domenica 29 giugno, piazza Vittorio Veneto sarà il cuore pulsante di un evento imperdibile, condotto da Gerry Scotti e, per la prima volta in Mediaset, da Noemi. Tra gli ospiti internazionali, Shaggy con una rivisitazione di “Boombastic”, promette emozioni indimenticabili. Un appuntamento da non perdere che celebra la rinascita della città e della musica.

A distanza di quattro anni dall’ Eurovision Song Contest, Torino si prepara a tornare in prima serata con la musica. Domenica 29 giugno, da piazza Vittorio Veneto, Gerry Scotti conduce il concerto evento ‘ Torino is Fantastic ’, affiancato per la prima volta in Mediaset da Noemi. Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, che presenterà “ Boombastic (Fantastic) ”, nuova versione del brano cult che celebra quest’anno il trentennale della sua uscita. Sul palco si alterneranno moltissimi ospiti, tra i quali Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di Amici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Torino is Fantastic: Gerry Scotti e Noemi insieme su Canale 5

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

Torino is fantastic: Gerry Scotti, Noemi e tanta musica su Canale 5. La scaletta; MEDIASET – CANALE 5 * "TORINO IS FANTASTIC" – 29/06: IL CONCERTO EVENTO CON GERRY SCOTTI E NOEMI, IN PRIMA SERATA» Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni a Torino con il concerto "Torino is Fantastic" sponsorizzato da FIAT.

Gerry Scotti e Mahmood illuminano Torino: il ballo che ha fatto impazzire il web alla festa di San Giovanni - La storica celebrazione di San Giovanni ha portato una ventata di festa e musica a Torino, animando Piazza Vittorio Veneto con un concerto memorabile.

"Torino is fantastic": Gerry Scotti, Noemi e tanta musica su Canale 5. La scaletta