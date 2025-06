Tor Vergata Women in Surgery contro Sica | L’aggressione in sala operatoria non va normalizzata la violenza non è un diritto

In un contesto in cui le voci di denuncia spesso vengono soffocate, l’intervento di Women in Surgery Italia rappresenta una boccata d’aria fresca. La solidarietà verso la collega aggredita al Policlinico Universitario di Tor Vergata rompe il silenzio e riafferma con forza che la violenza in sala operatoria non è mai un diritto. È arrivato il momento di ascoltare, riconoscere e combattere questa piaga: la sicurezza e il rispetto devono essere fondamenta della professione medica.

Tra i balbettii della corporazione medica, le assoluzioni sommarie e la retorica del chirurgo che interviene “con durezza” alla faccia del “politicamente corretto”, arriva finalmente una parola semplice, chiara: “Piena solidarietà alla collega per l’aggressione verbale e fisica avvenuta in sala operatoria presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata”, ci scrive a nome di Women in Surgery Italia Daniela Rega, capo della chirurgia colonrettale al Pascale di Napoli e dal 2023 presidente dell’associazione. Riunisce oltre 300 chirurghe in tutto il Paese che si battono contro molestie e discriminazioni di genere in un settore ancora molto maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tor Vergata, Women in Surgery contro Sica: “L’aggressione in sala operatoria non va normalizzata, la violenza non è un diritto”

