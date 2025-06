Tor Vergata l’inchiesta per omicidio colposo dopo la lite e i pugni in sala operatoria | il paziente è morto

Un caso choc scuote il mondo medico e la comunità di Tor Vergata: un’indagine per omicidio colposo è stata aperta dopo una lite in sala operatoria tra il professor Giuseppe Sica e la sua assistente, Marzia Franceschilli. La tragica morte del paziente 232, avvenuta pochi giorni dopo l'intervento, solleva interrogativi e tensioni. La vicenda si tinge di accuse, video testimonianze e una difesa pubblica del professore, mentre il mistero si infittisce. Cosa nasconde questa drammatica vicenda?

C’è un’indagine per omicidio colposo sulla lite in sala con pugni che ha coinvolto il professor Giuseppe Sica e la sua assistente, Marzia Franceschilli. Il paziente infatti è morto alcuni giorno dopo l’intervento. Franceschilli accusa il collega di averle sferrato un pugno. Un video testimonia gli insulti del professore, che alcuni giorni dopo si è difeso con una nota inviata alla stampa. Ieri il primario ha festeggiato perché il comitato di garanzia del Policlinico di Tor Vergata non ha preso provvedimenti in merito al suo comportamento in sala operatoria nell’occasione. «È stata riconosciuta la correttezza del mio operato», ha detto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: omicidio - colposo - lite - pugni

