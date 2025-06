Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati? Preoccupa il loro comportamento

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, protagonisti di un amore altalenante dopo il Grande Fratello, continuano a far discutere. Nonostante abbiano deciso di proseguire la storia, i segnali di una possibile crisi si fanno sempre piĂą evidenti, alimentando il gossip tra fan e follower. A sollevare i dubbi, anche Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni sensibili, tra cui un like di Mariavittoria Minghetti che alimenta i sospetti. La coppia si avvicina davvero al punto di non ritorno?

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti  continuano a vivere una storia d'amore altalenante dopo il Grande Fratello. Nonostante la relazione sia continuata anche dopo la fine del reality, nuovi segnali fanno sospettare una possibile crisi tra i due. A sollevare il dubbio è stata Deianira Marzano, che ha condiviso alcune segnalazioni giunte dai follower, alimentando il gossip attorno alla coppia. Un like di Mariavittoria Minghetti alimenta i sospetti. Il primo campanello d'allarme è arrivato da un gesto social di Mariavittoria Minghetti. Come riportato da una follower a Deianira Marzano, l'ex gieffina avrebbe messo un like a un post che parlava delle difficoltĂ nel superare un ex: "Mariavittoria ha messo un like a un post che parlava di come fosse difficile superare il proprio ex.