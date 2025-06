Tommasetti | Operazione verità sui disastri di De Luca

Aurelio Tommasetti, nuovo capogruppo di opposizione in Regione Campania, si fa avanti con determinazione per affrontare le sfide della politica regionale. Esuberante e deciso, promette di tutelare l’intera opposizione con impegno e trasparenza. In un momento cruciale, la sua leadership potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel panorama politico locale. La sua dichiarazione d’intenti promette di portare nuova energia e fermezza nel Consiglio regionale, segnando l’inizio di una fase significativa per la regione.

Aurelio Tommasetti è il nuovo capogruppo di opposizione in Regione Campania. Il consigliere regionale della Lega succede a Stefano Caldoro dopo le dimissioni di quest'ultimo. " Sono onorato di ricoprire un ruolo istituzionale così importante – queste le prime parole di Tommasetti – Svolgerò la mia funzione a tutela e garanzia dell'intera opposizione in Consiglio regionale". Poi la dichiarazione d'intenti: " L'obiettivo è mettere in atto un'operazione verità sui disastri dell'amministrazione guidata dal Pd e da Vincenzo De Luca su sanità, trasporti, ambiente, politiche del lavoro.

