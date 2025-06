Tombolini lancia l' eleganza del tempo libero condiviso

Tombolini introduce l’eleganza del tempo libero condiviso, unendo con maestria tradizione e innovazione. Con oltre 60 anni di storia nelle Marche, questa azienda di 120 dipendenti si distingue per artigianalità, passione e un DNA sartoriale in costante evoluzione. A Pitti Uomo, il grande successo dello speciale evento dedicato allo “Sport Suit” ha sancito il suo ruolo pionieristico nel reinventare lo stile contemporaneo. Un viaggio tra classe e sostenibilità che continua a sorprendere.

Tombolini, una storia lunga più di 60 anni nata nelle Marche, un’azienda con 120 dipendenti e la fusione perfetta tra tradizione e innovazione, artigianalità e passione. Tutto si riflette nell’autenticità del patrimonio che custodisce il dna del brand e asseconda l’evoluzione della sua visione sartoriale in chiave contemporanea e sostenibile. Grande successo al Pitti Uomo per l’evento speciale con gli sportivi dedicato allo “Sport Suit”, il completo tecnico ultraleggero della linea TMB Running che unisce sartorialità e spirito activewear. Realizzato con materiali riciclati, idrorepellente e pensato per muoversi con dinamismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it