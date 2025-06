Toldo | L’Inter resta grande anche dopo la finale Chivu ha talento!

Francesco Toldo, ospite alla tappa di Vicenza di ‘Operazione Nostalgia’, riflette sul calcio di ieri e di oggi con entusiasmo e profonde analisi. Tra ricordi e attualità, il grande ex portiere si concentra sulla nuova Inter di Cristian Chivu e le sfide del Mondiale per Club. Scopri come il calcio contemporaneo si differenzia da quello del passato, tra innovazioni e tradizione, e quale sarà il futuro di questo sport affascinante.

Ospite alla tappa di Vicenza di ‘Operazione Nostalgia’, Francesco Toldo tocca una serie di temi che interessano il calcio italiano e internazionale. Argomento principe: la nuova Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club. DIFFERENZE – Francesco Toldo, intervistato dal Corriere dello Sport a margine dell’evento, dichiara: « Differenze col calcio del passato? Ce ne sono tante. Oggi c’è molta più preparazione fisica, ci sono molte più regole da rispettare, perché hanno inserito il contatto e non ci sono più quelle entrate di una volta, che rendevano anche uniche le partite. C’è più rispetto del fisico degli avversari e, forse, bisognerebbe ci fosse più attaccamento alle squadre, ma spero che le società lavorino per questo ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Toldo: «L’Inter resta grande anche dopo la finale. Chivu ha talento!»

