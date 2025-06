Tocchi Gaza tocchi tutti lunedì 30 giugno marcia contro il genocidio palestinese a Pozzuoli nell' area bradisismica dei Campi Flegrei

Il prossimo 30 giugno, Pozzuoli si mobilita per una marcia contro il genocidio palestinese, un gesto di solidarietà che attraversa le tensioni della sua terra, segnata dal bradisismo. Promossa da associazioni come Collettivo Anthos, Diatrema e altri, con il patrocinio comunale, questa iniziativa dimostra come l’unità possa diventare forza di cambiamento. Un’intera città, alle porte di Napoli, si fa voce di giustizia e speranza, perché ogni voce conta.

Assieme le associazioni Collettivo Anthos, Diatrema, Cittadinanza Attiva zona flegrea, Nuova Dicearchia e Altromodo flegreo con il patrocinio del comune di Pozzuoli Un'intera città, Pozzuoli, alle porte di Napoli, nell'area scossa dal bradisismo, che sa cos'è la paura ma anche l'importanza di.

