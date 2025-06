Tivù Verità | Fine vita | esiste il diritto di morire?

In un mondo in cui il diritto di decidere sulla propria vita si fa sempre più urgente, la campagna dell’Associazione Luca Coscioni per l’eutanasia legale apre un dibattito fondamentale. Maria Rachele Ruiu e Luigi Manconi ci guidano tra questioni etiche e diritti umani, invitandoci a riflettere sulla fine vita. Scopriamo insieme le sfide e le speranze di una legge che potrebbe rivoluzionare il nostro concetto di libertà.

E' partita in questi giorni la campagna dell'Associazione Luca Coscioni per sostenere la sua proposta di legge sull'eutanasia legale. Ne parliamo conMaria Rachele Ruiu e Luigi Manconi.

In questa notizia si parla di: tivù - verità - fine - vita

Dovevano fare una legge sul fine vita, come chiesto da anni dalla Corte costituzionale. Invece la destra-destra meloniana cosa fa? Partorisce una bozza a dir poco raffazzonata che è forse il punto più basso sui diritti civili toccato dal Parlamento nella storia rec Vai su Facebook

