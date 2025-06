Tim Summer Hits le pagelle dei look | Clara disastro 4 Sarah Toscano safari 8 Emis Killa too much 5 Andrea Delogu impeccabile 8

La terza serata del Tim Summer Hits ha acceso il palco di Roma con energia e stile, ma tra luci e ombre i look dei protagonisti si sono distinti. Scopriamo le pagelle fashion: Clara, purtroppo, un disastro; Sarah Toscano si conferma una safari girl da 8; Emis Killa troppo sopra le righe con un 5; mentre Andrea Delogu brilla per eleganza con un impeccabile 8. E voi, quale outfit vi ha conquistato di più?

Terza serata all'insegna della musica e dell'estate con il Tim Summer Hits. Andrea Delogu e Carlo Conti hanno accolto sul palco allestito in piazza del Popolo a Roma oltre venticinque artisti.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Nella seconda puntata di **Tim Summer Hits**, andata in onda il 20 giugno, tantissimi artisti si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma, tra cui Francesco Gabbani, Noemi, Alessandra Amoroso, Annalisa e Alfa.

