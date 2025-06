Tifosi del Napoli palpeggiano una dipendente delle Ferrovie | la denuncia

Un episodio grave scuote il mondo dello sport e dei tifosi: una giovane dipendente delle Ferrovie è stata vittima di un abuso da parte di alcuni ultrà del Napoli, in stazione a Torino. La denuncia, presentata alle autorità, mette in luce l'importanza di tutela e rispetto in ogni contesto. È fondamentale che questi episodi vengano condannati senza esitazioni, affinché la passione sportiva non si trasformi in violenza o mancanza di rispetto verso le persone.

Un abuso nella stazione Porta Nuova di Torino nei confronti di una giovane dipendente Fs Security da parte degli ultrà del Napoli. L'episodio del primo dicembre scorso - segnalato dalla Polfer anche all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - è raccontato oggi nell'edizione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

