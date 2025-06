Thunderbolts | Fiducia nei mostri – Violenza e follia al servizio del governo

Nel mondo dei fumetti, i Thunderbolts rappresentano un angolo oscuro e affascinante dell’universo Marvel, dove la linea tra bene e male si dissolve in azioni di violenza e follia al servizio del governo. La breve ma intensa run del 2007 firmata da Warren Ellis e Mike Deodato Jr. rivela un’umanità complessa, pronta a mettere in discussione tutto. Ora, in un volume unico pubblicato da Panini Comics, riviviamo questa storia avvincente, subito dopo Civil War...

Tra le varie storie a fumetti dedicate ai Thunderbolts, un ruolo d’onore è riservato da sempre alla breve run che vede Warren Ellis ai testi e Mike Deodato Jr. ai disegni. Dodici numeri usciti nel 2007 che hanno rappresentato una sorta di ripartenza per la squadra di eroivillain e che sono ora riproposti da Panini Comics in un volume unico. Gli eventi si svolgono subito dopo Civil War, con l’Atto di Registrazione dei Superumani entrato da poco in vigore. Molti eroi mascherati hanno deciso di ribellarsi a questa legge e il governo ha bisogno di un gruppo al suo servizio che possa rintracciarli e catturarli, quindi è il momento per i nuovi Thunderbolts di entrare in azione! Thunderbolts: Fiducia nei mostri – Warren Ellis, Mike Deodato Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Thunderbolts: Fiducia nei mostri – Violenza e follia al servizio del governo

