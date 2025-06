The White Stripes | in uscita il vinile celebrativo di Get Behind Me Satan per il 20° anniversario

Il duo leggendario White Stripes si prepara a celebrare il 20° anniversario di "Get Behind Me Satan" con un'edizione limitata del doppio vinile, in uscita l'11 luglio 2025. Questa speciale riedizione, impreziosita da vinature nere e dischi rosso e trasparente, rende omaggio a uno degli album più innovativi della loro carriera, vincitore di un Grammy®. Un must per ogni appassionato di musica—non lasciartelo sfuggire!

L'11 luglio 2025 esce in edizione limitata il doppio vinile di "Get Behind Me Satan", capolavoro dei White Stripes vincitore di un GRAMMY®. Per celebrare i 20 anni dall'uscita originale di uno degli album più innovativi del duo americano, i White Stripes pubblicano una speciale edizione in doppio vinile a tiratura limitata, con un disco rosso e uno trasparente impreziositi da venature nere. L'uscita è prevista per venerdì 11 luglio 2025, data imperdibile per collezionisti e fan. Esce il nuovo video in stop motion di "Red Rain". In attesa del vinile, i White Stripes rilasciano un inedito e sorprendente video in stop motion del brano "Red Rain", visibile su YouTube: Guarda il video ufficiale Il videoclip, diretto da Conor Callahan e prodotto da Audg Fenter, è stato realizzato con oltre 5.

