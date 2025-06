The Odyssey uno studioso di Harvard chiede | Christopher Nolan spingerà Matt Damon anche all' infanticidio?

Nell’attesa del film “The Odyssey” di Christopher Nolan, il professore Gregory Nagy solleva un interrogativo sconvolgente: come si approccerà il regista a una scena così controversa, in cui Ulisse, interpretato da Matt Damon, si trova di fronte a un dilemma etico estremo? La trasposizione cinematografica de L’Odissea promette di essere rivoluzionaria, ma il suo messaggio potrebbe mettere alla prova i confini della moralità. Fino a dove Nolan spingerà la narrazione?

Un professore di Harvard ed esperto di letteratura greca si chiede come Christopher Nolan affronterà fino in fondo il problematico eroe interpretato da Matt Damon nel film del 2026, The Odyssey. Il professore di Harvard Gregory Nagy solleva dubbi sulla trasposizione cinematografica de L'Odissea firmata da Christopher Nolan, in particolare su una scena oscura in cui Ulisse, interpretato da Matt Damon, uccide un bambino. Il dilemma etico di Nolan in The Odyssey: quanto mito, cinema e violenza ci sarà? Che Christopher Nolan ami i protagonisti dalle sfumature grigie è cosa nota. Ma con The Odyssey, in arrivo nel 2026, il regista britannico si prepara a calarsi nel mito omerico più complesso, affidando a Matt Damon il ruolo di un Ulisse tutt'altro che impeccabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey, uno studioso di Harvard chiede: "Christopher Nolan spingerà Matt Damon anche all'infanticidio?"

