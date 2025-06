The Elephant Man | online il nuovo singolo Echoes terza anticipazione dall’album Redemption

Scopri “Echoes”, il nuovo singolo dark-wave di The Elephant Man, che ci immerge in un viaggio tra ombre e luci. Dopo i successi di “I’m Ready” e “Lies Are My Favourite Drug”, questa traccia intensa e ipnotica anticipa l’attesissimo album “Redemption” in uscita a settembre 2025. Disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, “Echoes” promette di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale internazionale. Non perdere questa emozionante esperienza sonora.

È disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali “Echoes”, il nuovo singolo dark-wave firmato The Elephant Man, formazione italiana icona del panorama internazionale alternative rock. Dopo i successi di “I’m Ready” e “Lies Are My Favourite Drug”, la band torna con un brano intenso e ipnotico, terzo estratto dall’attesissimo album in vinile “Redemption”, in uscita il 26 settembre 2025 su etichetta Vrec Music Label. “Echoes”: un viaggio sonoro tra destino e scelte. Il nuovo singolo “Echoes” rappresenta il lato più filosofico e perturbante della produzione firmata The Elephant Man. Tra atmosfere lynchiane, metafore esistenziali e sonorità dark wave ipnotiche, il brano affronta il tema del destino come entità fluida, plasmabile dalle scelte individuali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - The Elephant Man: online il nuovo singolo “Echoes”, terza anticipazione dall’album “Redemption”

