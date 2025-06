The Brave and the Bold | a che punto è il nuovo reboot di Batman del DCU?

Il mondo di Batman si prepara a un nuovo capitolo con The Brave and the Bold, ma il progetto sembra ancora in fase di stand-by. Dopo oltre due anni dall’annuncio del Chapter 1: Gods and Monsters, i dettagli sul reboot del Cavaliere Oscuro restano avvolti nel mistero, con alcuni progetti sospesi e ancora nessuno sceneggiatore ufficiale. La domanda che tutti si pongono è: quando vedremo il nuovo Batman prendere vita sul grande schermo?

