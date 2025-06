The Batman 2 | Matt Reeves ha finalmente terminato la sceneggiatura!

Una grande notizia per gli appassionati di Batman e dell'universo DC: Matt Reeves ha finalmente concluso la sceneggiatura di “The Batman – Parte II”. Dopo mesi di attesa, il regista e sceneggiatore ha condiviso sui social l'immagine che attesta questo traguardo, accendendo l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo. L’attesa sta per finire e ora si aprono nuovi scenari per il Cavaliere Oscuro, promettendo un sequel ancora più coinvolgente e sorprendente.

Ottime notizie per i fan della DC e di Batman! Lo sceneggiatore e regista Matt Reeves ha finalmente completato la sceneggiatura dell’attesissimo sequel, “The Batman – Parte II”. L’annuncio, atteso da tempo, è arrivato venerdì direttamente da Reeves, che ha condiviso sui social una foto della sceneggiatura, confermando le voci che circolavano da mesi. Un aggiornamento atteso con ansia. Reeves ha pubblicato su Instagram l’immagine della prima pagina della sceneggiatura, leggermente sfocata ma con il riconoscibile logo di Batman in evidenza, accompagnata dalla didascalia “Partners in Crime (Fighters)”, riferendosi al co-sceneggiatore Mattson Tomlin. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Batman 2: Matt Reeves ha finalmente terminato la sceneggiatura!

