Thailandia proteste contro il primo ministro | canti e balli per le vie di Bangkok

A Bangkok, le strade si sono animate con canti e balli mentre migliaia di manifestanti scendono in piazza chiedendo le dimissioni del primo ministro Paetongtarn Shinawatra. Le proteste, alimentate da tensioni politiche e un’incidente di confine, rischiano di mettere in crisi la stabilità della Thailandia. In un clima di forte mobilitazione, il paese si trova di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro politico e sociale.

Migliaia di manifestanti si sono riuniti sabato nella capitale della Thailandia, Bangkok, per chiedere le dimissioni del primo ministro Paetongtarn Shinawatra, nell’ambito dei disordini politici scatenati da una telefonata trapelata con l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen. Paetongtarn affronta una crescente insoddisfazione per la sua gestione di una recente disputa sul confine con la Cambogia che ha comportato uno scontro armato il 28 maggio, in cui un soldato cambogiano è rimasto ucciso. La telefonata registrata con Hun Sen è stata al centro della manifestazione di sabato, tra canti e balli per le vie di Bangkok, e ha dato il via a una serie di indagini in Thailandia che potrebbero portare alla rimozione di Paetongtarn. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, proteste contro il primo ministro: canti e balli per le vie di Bangkok

In questa notizia si parla di: primo - ministro - thailandia - bangkok

