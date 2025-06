TFA sostegno X ciclo | titoli richiesti CFU e risposte ai dubbi più frequenti

Se stai preparando il TFA sostegno X ciclo, le novità del DM n. 436 del 26 giugno 2025 hanno aperto nuove opportunità con oltre 35.800 posti disponibili. Tuttavia, molti si chiedono ancora quali siano i requisiti di accesso, i CFU richiesti e come chiarire i dubbi più frequenti. In questo articolo, ti forniremo tutte le risposte essenziali per affrontare al meglio questa sfida e cogliere ogni opportunità.

Con il DM n. 436 del 26 giugno 2025 prende il via il TFA sostegno X ciclo, con oltre 35.800 posti disponibili e selezioni dal 15 al 18 luglio. Restano numerosi dubbi sui requisiti di accesso, in particolare riguardo ai CFU per la classe di concorso, al titolo di studio per ITP e docenti della . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

