Se stai aspirando a specializzarti nel sostegno con il TFA, è fondamentale conoscere i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione per il ciclo 2024/2025. Con oltre 35.874 posti disponibili e bandi imminenti, questa opportunità rappresenta un passo decisivo per chi desidera lavorare nel settore scolastico. Scopri tutto quello che c’è da sapere sui titoli richiesti e le selezioni in programma dal 15 al 18 luglio, per prepararti al meglio a questa sfida importante.

TFA specializzazione sostegno da 60 CFU anno accademico 202424 per 35.874 posti distribuiti nelle Università che ne hanno fatto richiesta e che nei prossimi giorni pubblicheranno i BANDI. Le selezioni si svolgeranno infatti dal 15 al 18 luglio per grado di scuola. Risposte ai quesiti dei lettori sui titoli di accesso al percorso. L'articolo TFA sostegno X ciclo: la laurea deve avere tutti i CFU per la classe di concorso, ITP ancora con diploma, per infanzia e primaria anche diploma magistrale entro 200102 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo: la laurea deve avere tutti i CFU per la classe di concorso, ITP ancora con diploma, per infanzia e primaria anche diploma magistrale entro 2001/02; TFA Sostegno X ciclo, 35.784 posti, prove dal 15 al 18 luglio: ecco il DECRETO ministeriale [scarica PDF]

