TFA sostegno X ciclo i BANDI delle Università AGGIORNATO con Suor Orsola Benincasa

Se stai preparando il TFA sostegno per il ciclo 2024/25, è arrivato il momento di conoscere gli ultimi aggiornamenti sui bandi delle università, incluso l'ultimo avvallo del Ministero con il decreto n. 436 del 26 giugno 2025. Con una distribuzione dei posti tra le istituzioni coinvolte, sapere dove e come candidarsi è fondamentale per ottimizzare il tuo percorso. Scopri tutto nel nostro approfondimento aggiornato con Suor Orsola Benincasa!

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio. L'articolo TFA sostegno X ciclo, i BANDI delle Università AGGIORNATO con Suor Orsola Benincasa . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

