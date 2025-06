TFA sostegno X ciclo i BANDI delle Università AGGIORNATO con Link Campus Suor Orsola Benincasa e Cassino

Se sei aspirante docente di sostegno e desideri conoscere tutte le opportunità per il ciclo 2024/25, sei nel posto giusto. Con l’autorizzazione del Ministero e i bandi aggiornati delle principali università italiane, potrai pianificare al meglio il tuo percorso di studi e formazione. Scopri ora tutti i dettagli e i link utili per non perdere nessuna occasione!

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio. L'articolo TFA sostegno X ciclo, i BANDI delle Università AGGIORNATO con Link Campus, Suor Orsola Benincasa e Cassino . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

