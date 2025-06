TFA sostegno X ciclo | chi accede ai percorsi abbreviati e come funzionano

Se sei un futuro insegnante di sostegno, il TFA sostegno X ciclo rappresenta un’opportunità fondamentale per potenziare le tue competenze. Con l’avvio ufficiale del DM n. 436 del 26 giugno 2025, alcuni candidati potranno accedere ai percorsi abbreviati, grazie a una specializzazione già conseguita in altro grado di scuola. Scopri come funzionano e chi può usufruirne, perché questa nuova opportunità potrebbe fare la differenza nel tuo percorso professionale.

Il TFA sostegno X ciclo è stato ufficialmente avviato con il DM n. 436 del 26 giugno 2025. Alcuni candidati potranno accedere a percorsi abbreviati, in virtù di una specializzazione già acquisita in altro grado di scuola. Le modalità e i criteri sono definiti dalla normativa vigente e affidati agli Atenei, nel rispetto dei requisiti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ciclo - percorsi - abbreviati

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

ISCRIZIONI APERTE – TFA SOSTEGNO 2025 - Partecipa al X° Ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno! 3.250 posti disponibili Roma + sedi decentrate Infanzia – 250 Primaria – 500 ? Sec. I grado – 1000 Sec. II grado – 1500 Test Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo, percorsi abbreviati: chi riguardano e come si articolano; Tfa Sostegno X ciclo, pubblicato decreto che autorizza l’avvio dei percorsi – PDF; TFA Sostegno X ciclo, 35.784 posti, prove dal 15 al 18 luglio: ecco il DECRETO ministeriale [scarica PDF].

Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via, le date delle prove e la tabella dei posti disponibili - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il ... Secondo fanpage.it

Decreto Tfa per docenti di sostegno, avvio ai corsi: posti e date 2025 - Il decreto ministeriale lancia il Tfa sostegno X ciclo 2024/25 con prove preselettive 15- Da quifinanza.it