TFA sostegno X ciclo | assegnati all’università link 5.250 posti!

Se sogni di diventare un insegnante di sostegno, questa è la tua occasione! Con l’uscita del Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025, l’Università degli Studi Link apre le porte a 5.250 posti disponibili per il X ciclo TFA sostegno, in Roma e Città di Castello. La novità promette un’opportunità imperdibile per prepararsi al meglio e contribuire alla crescita di studenti bisognosi di supporto. Sei pronto a fare il prossimo passo?

È uscito il 26 Giugno 2025 il Decreto Ministeriale n. 436 per l’avvio del X ciclo TFA sostegno e l’Università degli Studi Link è pronta a formare futuri docenti, con 5.250 posti disponibili per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuiti tra le due sedi di Roma e Città di Castello. Nello specifico: La novità . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ciclo - università - link

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Tfa sostegno X ciclo e Corsi Indire, tutti collegati alle 14:30! Risponderemo alle vostre domande! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo: assegnati all’università link 5.250 posti!; Università Link: 5.250 posti disponibili per il X ciclo TFA Sostegno tra Roma e Città di Castello; Tfa Sostegno, assegnati 5.250 posti all'Università Link.