Testaccio nasce la Fondazione Mattatoio | per 40 anni avrà in gestione la futura Città delle Arti

Il cuore pulsante di Testaccio si prepara a rinascere con la nascita della Fondazione Mattatoio, un progetto ambizioso che trasformerà l’ex Mattatoio in una vibrante “Città delle Arti”. Quarant’anni di gestione Vv224 segneranno l’inizio di un’epoca nuova per la Capitale, riconosciuta come la più grande opera di recupero urbano mai realizzata a Roma. La creazione di questa fondazione rappresenta il primo passo verso un futuro ricco di creatività e innovazione.

È considerata la più grande opera di recupero urbano della Capitale. Servirà a trasformare l’ex Mattatoio del Testaccio in una “Città delle Arti”. Per farlo, serviva un apposito organismo di gestione: la fondazione Mattatoio di Roma che, il Campidoglio, ha appena deciso di istituire. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nasce la "Fondazione Mattatoio di Roma" La Giunta capitolina ha approvato la delibera di costituzione e il relativo Statuto della "Fondazione Mattatoio di Roma", l'organismo che gestirà la Città delle Arti in corso di realizzazione a Testaccio.

