Tesser | Inter un cambiamento notevole! Tutti più vicini

Attilio Tesser, ex allenatore del Pordenone e volto noto della Serie A, analizza il panorama calcistico italiano in un’intervista recente. Con uno sguardo attento ai cambiamenti in atto, Tesser evidenzia come le distanze tra le grandi squadre si siano notevolmente ridotte, avvicinando Juventus e Milan a Napoli e Inter. Un quadro di rinnovamento che promette emozioni e sorprese anche nella prossima stagione. Vediamo insieme cosa ha detto.

L’ex allenatore del Pordenone, Attilio Tesser, in un’intervista si è soffermato sul prossimo campionato di Serie A, avvicinando sia Juventus che Milan alle già rodate Napoli e Inter. VICINE – Attilio Tesser, allenatore e vecchia conoscenza della Serie A, in un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, è tornato a parlare del giro panchine che ha coinvolto il calcio italiano alla fine della passata stagione. Tra queste squadra anche l’ Inte r che dopo il divorzio con Simone Inzaghi, ha virato su Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro. Questo il suo pensiero: «Conte con il Napoli sta facendo un grande mercato, credo si muoverà molto anche Allegri con il Milan. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tesser: «Inter, un cambiamento notevole! Tutti più vicini»

In questa notizia si parla di: tesser - inter - cambiamento - notevole

Tesser: “Juve e Milan più vicine al Napoli e all’Inter”; Biglietti Napoli-Cagliari, quando saranno messi in vendita; Tesser: Juve e Milan più vicine al Napoli e all'Inter. Gattuso ct? Sono contento.

Tesser: “Inter ancora squadra da battere. E in B credo nel Palermo” - com Attilio Tesser in vista del prossimo campionato che avrà inizio tra un ... tuttomercatoweb.com scrive

Tesser sulla Serie A: "Inter, non la vedo così favorita. In prima fila anche il Milan" - Attilio Tesser, in un'intervista a La Nuova di Venezia e Mestre , ha fatto le carte al campionato di Serie A che inizierà tra qualche settimana. Come scrive tuttomercatoweb.com