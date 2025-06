Terzo Settore giovani e aree interne | le sfide

obiettivi strategici e le iniziative chiave per rafforzare il ruolo dei giovani e delle aree interne nel nostro territorio. Un impegno concreto volto a promuovere un futuro più giusto, sostenibile e partecipato, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. La sfida è grande, ma insieme possiamo trasformare queste visioni in azioni concrete, creando un impatto duraturo per le comunità locali.

Nell'ambito del percorso partecipativo per la redazione del Piano pluriennale 2026–2028, la Fondazione Carisap ha ribadito il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, in linea con gli Obiettivi dell' Agenda 2030 dell'Onu. Questo approccio è stato illustrato giovedì durante l'incontro con gli stakeholder istituzionali tenutosi presso la Bottega del Terzo Settore. Nell'occasione, la Fondazione ha presentato i risultati dell'analisi dei bisogni del territorio rilevati da Valerio Temperini, direttore Crismat, docente di Marketing Università Politecnica delle Marche. Gli spunti di riflessione proposti riguardano l'eccessiva frammentazione del Terzo Settore, la scarsa disponibilità di dati con specifico riferimento al territorio (ipotesi sistema di "social intelligence"); inoltre, è emersa la crescita delle competenze, bisogno diffuso e trasversale (approccio differenziato alla formazione, anche nelle modalità di erogazione, sulla base di caratteristiche e modelli organizzativi).

