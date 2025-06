Terrorizzato dai virus ecco perché il papà non mandava a scuola i fratellini fantasma di Lauriano

In un’epoca in cui la salute domina le nostre paure, un papà di Lauriano ha deciso di tenere i suoi figli a casa, temendo i virus. I due fratellini, di 6 e 9 anni, trovati in condizioni di abbandono, hanno una storia che solleva interrogativi sull’istruzione parentale e le scelte di tutela. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamo insieme il loro dramma e le implicazioni di questa vicenda.

I due bambini di 6 e 9 anni trovati in condizioni di abbandono sono nati in Germania: il padre sostiene che facessero istruzione parentale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Terrorizzato dai virus”, ecco perché il papà non mandava a scuola i fratellini fantasma di Lauriano

