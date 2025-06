Terribile incidente tra due auto | muore un uomo di 82 anni

Una tragedia devastante scuote la tranquilla comunità di Argenta: stamattina, un grave incidente tra due auto ha causato la morte di un uomo di 82 anni e il ferimento di una donna di 42. La chiamata ai soccorsi ha immediatamente attivato le forze dell’ordine e i paramedici, ma purtroppo, per l’anziano, non c’è stato nulla da fare. Un episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e la fragilità della vita.

Argenta, 28 giugno 2025 – Un’altra tragedia della strada. L’incidente è successo stamani poco dopo le 8 in via Valletta in prossimità dell’intersezione con via Giuliana nella frazione di Longastrino nel Comune di Argenta (in provincia di Ferrara). Secondo le prime ricostruzioni, in fase di accertamento, due auto si sono scontrate tra loro. A perdere la vita un anziano di 82 anni, mentre è rimasta ferita l’altra conducente una donna di 42, che non è in pericolo di vita. La vittima, così come la conducente rimasta contusa, sono residenti in provincia di Ferrara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Longastrino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it