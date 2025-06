Terribile incidente a Roma perde il controllo della moto e muore sulla Trionfale | aveva 56 anni

Una tragica notte sconvolge Roma: un uomo di 56 anni perde il controllo della moto sulla strada Trionfale e perde la vita. La città si ferma davanti a questa tragedia improvvisa, che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade. Per approfondire i dettagli di questa drammatica vicenda, continua a leggere.

Tragedia a Roma nella notte scorsa: centauro perde il controllo della moto e muore mentre viaggia sulla Trionfale. Aveva 56 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - perde - controllo - moto

L’Atalanta perde Toloi, solo due difensori per Gasperini: chi gioca contro la Roma? - L'Atalanta si prepara a sfidare la Roma, con l'assenza di Toloi a complicare i piani di Gasperini. Mentre i giallorossi affrontano diverse questioni interne, l'attenzione si concentra ora sul campo per questa decisiva partita della 36ª giornata di Serie A.

Roma, perde il controllo della moto sulla Laurentina: morto 43enne Vai su X

INCIDENTE MORTALE Incidente a Roma, perde il controllo della moto: morto un 43enne Vai su Facebook

Roma, incidente in moto in via Trionfale: morto 56enne; Terribile incidente a Roma, perde il controllo della moto e muore sulla Trionfale: aveva 56 anni; Incidente stradale a Roma: perde il controllo della moto sulla Laurentina, morto un 43enne. Fra maggio e giugno 30 vittime a Roma e provincia.

Terribile incidente a Roma, perde il controllo della moto e muore sulla Trionfale: aveva 56 anni - Tragedia a Roma nella notte scorsa: centauro perde il controllo della moto e muore mentre viaggia sulla Trionfale ... Riporta fanpage.it

Perde il controllo della moto, morto uomo di 56 anni - L’uomo ha perso la vita nella notte di venerdì 27 giugno, mentre percorr ... Secondo roma.repubblica.it