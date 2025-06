Terremoto in Rai chiudono tantissimi programmi storici | ecco quali trasmissioni non vedremo più

Il terremoto in Rai scuote il mondo della televisione: numerosi programmi storici sono destinati a scomparire, lasciando il pubblico senza alcuni dei suoi momenti preferiti. Tra sgomento e curiosità , scopriamo quali trasmissioni della Televisione di Stato si apprestano a chiudere i battenti prima dell’atteso annuncio dei nuovi palinsesti. Un cambiamento che segna una svolta significativa per la Rai e i suoi spettatori. Leggi tutto per scoprire cosa ci aspetta!

Tra lo sgomento generale, a settembre il pubblico televisivo non rivedrà alcuni storici programmi Rai. Ecco quali trasmissioni della Televisione di Stato sono destinate a chiudere presto! Leggi anche: Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego si confessano: amicizia, vecchi amori e tradimenti Grandi cambiamenti e incertezze in casa Rai! In vista della presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, prevista per il 27 giugno a Napoli, è stata consegnata una bozza finale già il 19 giugno, dove appare una situazione piuttosto complessa per la televisione di Stato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Terremoto in Rai, chiudono tantissimi programmi storici: ecco quali trasmissioni non vedremo più

In questa notizia si parla di: programmi - storici - ecco - trasmissioni

Rai: Tagli ai Palinsesti Autunno 2025, Addio a Nomi Storici e Programmi Iconici? - L'autunno 2025 porta con sé un'onda d'urto nel mondo Rai: tagli ai palinsesti, addio a volti storici e programmi iconici.

Al peggio non c’è mai fine! Ecco, nel post di ieri su Edoardo Prati è stata detta una cosa che mi ha davvero fatta arrabbiare. E mi ha fatto cadere le braccia. In breve, a detta di alcuni, Edoardo Prati sarebbe uno «sfigato». Un fenomeno da baraccone. E non è la Vai su Facebook

Rai estate 2025: programmi, conduttori e grandi ritorni. Ecco che cosa vedremo in tv; Dove si trova lo studio in cui registrano le puntate di Affari Tuoi con Stefano De Martino; Ascolti Tv, vola De Martino e arranca Amadeus. Striscia ai minimi storici mentre Fazio riparte bene.

Rai, i palinsesti autunno 2025: ecco Benigni, The Jackal, Elettra Lamborghini. I programmi che saltano - Volti nuovi, programmi storici rinnovati, grandi eventi e qualche trasmissione cancellata: queste le principali novità dei palinsesti Rai per l’autunno 2025, presentati oggi, venerdì 27 giugno, a Napo ... Riporta msn.com

Rai al Riparo: Ridotti i Programmi di Punta nel 2025, Scopri Chi Perde di Più tra i Conduttori Storici - La Rai si prepara a rinnovare i suoi programmi per la stagione autunnale con una serie di modifiche che ridurranno il numero di trasmissioni più seguite. Si legge su informazione.it